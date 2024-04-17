

83 депутата поддержали «российский закон» - поименный список

17.04.2024 16:22





Парламент Грузии принял в первом чтении, 83 голосами «российский законопроект».



Законопроект поддержали 72 депутата от «Грузинской мечты», 9 членов парламентского большинства от партии «Сила народа», а также член «Европейских социалистов» Автандил Энукидзе.



Список парламентариев поддержавших законопроект:



Георгий Барвенашвили

Гия Бенашвили

Ираклий (Дачи) Берая

Рима Берадзе

Маия Битадзе

Анзор Болквадзе

Элисо Болквадзе

Мака Бочоришвили

Элгуджа Гоциридзе

Бека Давитулиани

Александр Далакишвили

Заур Даргали

Иско Дасени

Заал Дугладзе

Автандил Энукидзе

Гоча Энукидзе

Георгий Вольский

Ирма Заврадашвили

Ираклий Заркуа

Арчил Талаквадзе

Эдишер Толорая

Рати Ионатамишвили

Давид Качарава

Ладо Кахадзе

Георгий Кахиани

Каха Кахишвили

Паата Квижинадзе

Бая Квициани

Ираклий Кирцхалия

Сумбат Киурегиани

Леван Кобиашвили

Ресан Концелидзе

Мариам Лашхи

Годердзи Чанкселиани

Кетеван Чарквиани

Васил Чигогидзе

Георгий Цагареишвили

Бежан Цакадзе

Нино Цилосани

Хатия Цилосани

Грета Цицава

Шота Хабарели

Георгий Хахубия

Дмитрий Хундадзе

Виктор Джапаридзе

Саломе Джинджолава

Заза Ломинадзе

Давид Матикашвили

Самвел Манукян

Леван Мачавариани

Гурам Мачарашвили

Леван Мгалоблишвили

Мамука Мдинарадзе

Ираклий Мезурнишвили

Гоги Мешвелишвили

Ираклий Медзмариашили

Савалан Мирзоев

Гиви Миканадзе

Заал Микеладзе

Имеда Никурадзе

Антон Оболашвили

Бека Одишария

Анри Оханашвили

Шалва Папуашвили

Гела Самхараули

Дмитрий Самхарадзе

Николоз Самхарадзе

Виктор Саникидзе

Эка Сепашвили

Давид Сонгулашвили

Георгий Сосиашвили

Созар Субари

Александр Табатадзе

Нодар Турдзеладзе

Ираклий Кадагишвили

Леван Карумидзе

Мераб Кварая

Саломе Курасбедиани

Алуда Гудушаури

Михаил Кавелашвили

Тенгиз Шарманашвили

Ираклий Шатакишвили

Георгий Чакветадзе



Депутат от «Грузинской мечты» Гиви Чичинадзе не присутствовал на заседании.







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