

ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия законов, которые могут поставить под угрозу путь страны в ЕС

17.04.2024 17:29





Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширению Оливер Вархели распространяют заявление в связи с законопроектом «О прозрачности иностранного влияния».



«Сегодня парламент Грузии принял в первом чтении закон «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на многочисленные призывы Евросоюза отказаться от подобного закона и несмотря на массовый протест.



Такое развитие событий вызывает большую тревогу, и окончательное принятие этого закона отрицательно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Этот закон несовместим с основными нормами и ценностями Евросоюза.



В Грузии активное гражданское общество, которое способствует успешному продвижению страны к членству в ЕС. Предложенный закон может ограничить как возможность свободной работы гражданского общества и медиа-организаций, так и свободу выражения и несправедливо стигматизировать организации, приносящие пользу гражданам Грузии.



Евросоюз призывает Грузию воздержаться от принятия законодательства, которое могло бы поставить под угрозу путь Грузии в ЕС - путь, который поддерживает абсолютное большинство граждан Грузии», - говорится в совместном заявлении.





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