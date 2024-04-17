

Герчинский: Вопрос Грузии не включен в повестку сегодняшнего заседания Евросовета

17.04.2024 17:34





Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявляет, что вопрос Грузии не включен в повестку дня сегодняшнего заседания Европейского совета.



В то же время посол не исключил возможности разговора относительно Грузии.



«Сегодня, 17 апреля, европейские лидеры встречаются в Брюсселе. Состоится заседание Европейского совета, которое было запланировано некоторое время назад. В повестке дня несколько вопросов, которые обсудят лидеры. В основном они касаются внутренних событий ЕС, но лидеры планируют обсудить и украинский вопрос, а также наши отношения с Турцией. Так что, Грузия не стоит на повестке дня, но я этого не исключаю, и всегда возможно, что лидеры также будут говорить о ситуации в Грузии. Лидеры сами решают, что будет обсуждаться на их встречах», — заявил Павел Герчинский.



В то же время Павел Герчинский отметил, что закон «О прозрачности иностранного влияния» не соответствует нормам и ценностям Евросоюза.



«Европейский союз очень быстро отреагировал на повторное внесение законопроекта. В течение суток, 4 апреля, было распространено заявление пресс-секретаря Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Вчера вечером свою позицию зафиксировал президент Европейского совета Шарль Мишель. Думаю, его позиция четкая. Этот закон не поможет Грузии приблизиться к Евросоюзу. Наоборот, будет препятствие, потому что этот закон явно не соответствует нормам и ценностям Евросоюза», — заявил Павел Герчинский.



Для справки, по данным администрации президента Грузии, Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обсудить развитие событий в Грузии на заседании Европейского совета.





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