

Президент Грузии наложит вето на закон «об иноагентах»

17.04.2024 17:39





Я действительно наложу вето на этот закон, мое вето - это голос народа, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью BBC News.



«Главный предмет беспокойства то, что это точная копия закона Путина, который приняли в 2012 году и постепенно он вырос и развился. Это закон против деятельности неправительственных организаций, против деятельности СМИ, и это закон против всех международных организаций наших стран-партнеров, европейских стран, Великобритании и США, которые более 30 лет поддерживают независимость Грузии, строительство государственных институтов и развитие нашей экономики. Поэтому это вызывает очень большое беспокойство. В прошлом году такой же закон был отклонен в результате массовых демонстраций и его принятия не произошло. На этот раз повторение этого закона с самого начала является прямой провокацией», - заявила Саломе Зурабишвили



Кроме того, Саломе Зурабишвили отметила в интервью, что информация о финансировании, получаемом неправительственными организациями, прозрачна, и, по оценке президента, «что непрозрачно, это коррупция на самом высоком уровне власти».



«Вы знаете, что международные организации, которые поддерживают Грузию, имеют очень строгие правила, когда их финансируют, с точки зрения прозрачности их поддержки. Это ясно. Все могут найти эти детали. Что непрозрачно, так это коррупция на высоком уровне власти. Она не прозрачна при принятии решений, особенно в этом решении, о повторном внесении закона, когда все наши европейские партнеры заявили, что это противоречит будущей интеграции в ЕС.



Кто решил, что этот закон должен быть внесен снова, было ли это решение принято в Грузии или за пределами нашей страны, в Москве? Это главный вопрос о прозрачности, который задают грузины, большое число грузин. Сегодня уже третий день массовых демонстраций, мирных демонстраций, и я призываю власть не прибегать к прямой или непрямой агрессии», - сказала президент Грузии.



Саломе Зурабишвили также ответила на вопрос о шансах вступления в Евросоюз в случае принятия закона и отметила, что «это закон, который ясно показывает намерение некоторых членов власти препятствовать евроинтеграции Грузии».



«Но то, что происходит на улицах, показывает нам, что люди уже приняли решение в этом направлении. Главная задача будет наряду с выборами 26 октября, и этот закон также является средством помешать справедливым и свободным выборам. Но я не думаю, что это произойдет, потому что население Грузии на протяжении веков принимало решение о независимости», - заявила президент Грузии, добавив, что наложит вето на закон.



«Я действительно наложу вето на этот закон, как делаю и в случае всех других законов. Потому что это не только один, это целая стратегия, которая противоречит рекомендациям ЕС. Мое вето будет преодолено в парламенте, где большинство может это сделать. Но мое вето - это голос народа, и этот голос будет услышан громко и ясно», - сказала Саломе Зурабишвили.





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