

Поправки к «Налоговому кодексу» упрощают перевод активов из офшоров

17.04.2024 19:45





17 апреля Парламент Грузии поддержал поправки к «Налоговому кодексу Грузии» в первом чтении 82 голосами. Согласно законопроекту, с физического лица будет списана признанная налоговая задолженность, возникшая до 1 января 2021 года и существовавшая на момент списания, а также начисленные по ней пени.



Этим же законопроектом предусмотрено, что от налога на прибыль/подоходного налога освобождается доход, полученный по всем активам иностранного предприятия, зарегистрированного в стране льготного налогообложения (в том числе по доле/акциям) с правом на владение, и физическим лицом-партнером при переходе права собственности на все активы иностранного предприятия, зарегистрированного в стране льготного налогообложения, грузинскому предприятию до 1 января 2028г.



«Грузинская мечта» представила законопроект на фоне острого противостояния в стране вокруг законопроекта об «иностранных агентах».



Некоторые оппозиционные депутаты говорят о связи между двумя законопроектами. «В эту минуту, «Грузинская мечта» неожиданно внесла в Парламент законопроект, согласно которому Бидзине Иванишвили разрешается ввозить в Грузию свое имущество, доли, акции, спрятанные в офшорах, без налогообложения и в обход норм по борьбе с отмыванием денег», – написал оппозиционный депутат Роман Гоциридзе в Facebook.



Грузинский клуб რა? სად? როდის? (Что? Где? Когда?) - 563 игрока, подписали завление с призывом отменить законопроект об иноагентах.



"Мы считаем, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вредит процессу евроинтеграции Грузии... Наш выбор – Европа!"





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