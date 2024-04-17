

Премьер-министр Грузии назвал президента страны агентом иностранного влияния

17.04.2024 19:47





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента Саломе Зурабишвили агентом иностранного влияния в связи с ее негативным отношением к проекту закона об иноагентах.



"Саломе Зурабишвили является агентом иностранного влияния, и она, соответственно, представляет иностранную силу, партию глобальной войны, о чем мы не раз ранее говорили", - сказал он на брифинге после первого чтения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".



Президент Грузии на встрече с иностранными послами 17 апреля выразила свое негативное отношение к законопроекту, сообщает ее администрация. Ранее она обещала заветировать этот закон.



Парламент Грузии 17 апреля принял этот законопроект в первом чтении, оппозиция в голосовании не участвовала. Заседание парламента прерывалось из-за действий депутатов от оппозиции, пытавшихся выкриками и стуком сорвать выступления коллег из правящей партии "Грузинская мечта". Спикер парламента Шалва Папуашвили призвал парламентских приставов вывести из зала нескольких оппозиционеров, после чего в знак протеста за ними ушли почти все депутаты от оппозиции.



Параллельно с заседанием у здания парламента проходила акция оппозиции.



Кобахидзе также заявил, что у противников законопроекта нет нет аргументов. "В действительности этот законопроект является европейским, так как основывается на одной из важнейших европейских ценностей - прозрачности и отчетности. Вместе с европейским, этот законопроект является грузинским, так как защищает наш суверенитет", - сказал он.



Вопреки заявлениям европейских политиков, Кобахидзе считает, что принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" не отдалит Грузию от Европы, а "качественно приблизит к главной политической цели - интеграции в Евросоюз".



"Что касается критических заявлений европейских и американских политиков, в них не было приведено ни одного аргумента против законопроекта о прозрачности. Нам говорят, что законопроект противоречит европейским ценностям, но не говорят ничего конкретного, поэтому такие заявления не смогут стать поводом для пересмотра нашего решения по принятию законопроекта", - сказал Кобахидзе. Он предложил иностранным политикам, дипломатам открытую дискуссию по законопроекту о прозрачности.



Он также отметил, что законопроект предусматривает единственную цель - ежегодное декларирование неправительственными организациями полученных из-за рубежа денег. По его утверждению, большинство поступающих в Грузию грантов не являются прозрачными. "Мы не раз ранее говорили о своих тревогах своим западным партнерам. Были обещания, но прозрачности в деятельности неправительственных организаций не было", - сказал Кобахидзе.



Он отметил, что в 2020 и 2022 годах у НПО были две попытки устроить революцию в Грузии. "Целью нескольких наиболее крупных НПО было вопреки воле народа сменить действующую власть, чего не произошло", - сказал Кобахидзе и добавил, что за счет зарубежных грантов НПО ведут в Грузии откровенную кампанию против церкви и пропаганду ЛГБТ-сообщества.



"Если бы мы раньше приняли закон о прозрачности, уверен НПО не смогли бы так нагло действовать против интересов нашей независимости, наших государственных институтов", - сказал Кобахидзе.



Он особо отметил, что НПО в 2022 году активно включились в кампанию открытия "второго фронта" против России, что привело бы Грузию к абсолютному краху.





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