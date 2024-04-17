

Зурабишвили: «Главный вызов настанет 26 октября вместе с выборами»

17.04.2024 20:47





По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, инициированный в парламенте Грузии законопроект вызывает беспокойство, поскольку это копия путинского закона, который был принят в 2012 году.



Как заявила Саломе Зурабишвили в интервью Би-би-си, этот закон препятствует деятельности общественных организаций и медиа.



«Это закон против наших стран-партнеров, европейских стран, Великобритании и США, всех международных организаций, которые последние 30 лет поддерживают независимость Грузии, строительство государственных институтов и развитие нашей экономики», — сказала Саломе Зурабишвили, добавив, что возвращение к принятию закона является прямой провокацией направленной против грузинского народа.



По словам Зурабишвили, финансирование гражданского сектора совершенно прозрачно. А вот, что непрозрачно, по мнению президента, так это коррупция на высших эшелонах власти и то, каким образом в правительстве принимаются решения.



«Кто решил, что этот закон нужно снова вынести [на рассмотрение]? Это решение было принято в Грузии или за пределами наших границ, в Москве? — Это главный вопрос относительно прозрачности, который все чаще задает население Грузии. У нас третий день массовых демонстраций, массовых и мирных демонстраций, и я призываю власти не прибегать к прямому или косвенному притеснению», — заявила Зурабишвили.



По еt словам, это законопроект ясно демонстрирует намерение некоторых власть имущих создать препятствия на пути европейской интеграции.



«Главный вызов настанет 26 октября вместе с выборами», — добавила Саломе Зурабишвили.



Зурабишвили также подтвердила в интервью BBC, что намерена наложить вето на закон.



«Мое вето, безусловно, будет преодолено, потому что в парламенте есть большинство, которое нацелено на преодоление моего вето. Но мое вето — это голос народа, и этот голос будет услышан громко и ясно», — добавила она.





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