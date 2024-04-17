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Зурабишвили: «Главный вызов настанет 26 октября вместе с выборами»
17.04.2024 20:47
По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, инициированный в парламенте Грузии законопроект вызывает беспокойство, поскольку это копия путинского закона, который был принят в 2012 году.
Как заявила Саломе Зурабишвили в интервью Би-би-си, этот закон препятствует деятельности общественных организаций и медиа.
«Это закон против наших стран-партнеров, европейских стран, Великобритании и США, всех международных организаций, которые последние 30 лет поддерживают независимость Грузии, строительство государственных институтов и развитие нашей экономики», — сказала Саломе Зурабишвили, добавив, что возвращение к принятию закона является прямой провокацией направленной против грузинского народа.
По словам Зурабишвили, финансирование гражданского сектора совершенно прозрачно. А вот, что непрозрачно, по мнению президента, так это коррупция на высших эшелонах власти и то, каким образом в правительстве принимаются решения.
«Кто решил, что этот закон нужно снова вынести [на рассмотрение]? Это решение было принято в Грузии или за пределами наших границ, в Москве? — Это главный вопрос относительно прозрачности, который все чаще задает население Грузии. У нас третий день массовых демонстраций, массовых и мирных демонстраций, и я призываю власти не прибегать к прямому или косвенному притеснению», — заявила Зурабишвили.
По еt словам, это законопроект ясно демонстрирует намерение некоторых власть имущих создать препятствия на пути европейской интеграции.
«Главный вызов настанет 26 октября вместе с выборами», — добавила Саломе Зурабишвили.
Зурабишвили также подтвердила в интервью BBC, что намерена наложить вето на закон.
«Мое вето, безусловно, будет преодолено, потому что в парламенте есть большинство, которое нацелено на преодоление моего вето. Но мое вето — это голос народа, и этот голос будет услышан громко и ясно», — добавила она.
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