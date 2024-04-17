

Президент: С одной стороны – грузинский народ, с другой – 83 депутата, народ всегда побеждает!

17.04.2024 22:24





С одной стороны – грузинский народ, с другой – 83 депутата, проголосовавшие против нашего европейского будущего. Народ всегда побеждает, - об этом в соцсети пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Третья ночь достойного протеста против принятия российского закона! С одной стороны – грузинский народ, с другой – 83 депутата, проголосовавшие против нашего европейского будущего. Народ всегда побеждает!», - написала президентв Твиттере.





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