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Госдеп США призывает Грузию обратить внимание на предупреждения несоответствии законопроекта ценностям ЕС
18.04.2024 11:44
Мы призываем правительство Грузии обратить внимание на предупреждения о том, что этот законопроект не соответствует нормам и ценностям Евросоюза и, конечно, отрицательно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС, - об этом заявил на брифинге заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель.
«Мы остаемся глубоко обеспокоены, что этот законопроект, если он вступит в силу, может стигматизировать организации гражданского общества, которые работают для улучшения жизни рядовых граждан Грузии. Он также может стигматизировать медиа-организации, действующие в Грузии, и предоставляющие информацию гражданам Грузии.
Думаем, что гражданское общество, журналистика, медиа-организации являются краеугольным камнем любого демократического общества, мы призываем правительство Грузии обратить внимание на предупреждения о том, что этот законопроект не соответствует нормам и ценностям ЕС, и, конечно, отрицательно повлияет на прогресс Грузии на пути к Евросоюзу», - сказал Патель.
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