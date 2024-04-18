

Госдеп США призывает Грузию обратить внимание на предупреждения несоответствии законопроекта ценностям ЕС

18.04.2024 11:44





Мы призываем правительство Грузии обратить внимание на предупреждения о том, что этот законопроект не соответствует нормам и ценностям Евросоюза и, конечно, отрицательно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС, - об этом заявил на брифинге заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель.



«Мы остаемся глубоко обеспокоены, что этот законопроект, если он вступит в силу, может стигматизировать организации гражданского общества, которые работают для улучшения жизни рядовых граждан Грузии. Он также может стигматизировать медиа-организации, действующие в Грузии, и предоставляющие информацию гражданам Грузии.



Думаем, что гражданское общество, журналистика, медиа-организации являются краеугольным камнем любого демократического общества, мы призываем правительство Грузии обратить внимание на предупреждения о том, что этот законопроект не соответствует нормам и ценностям ЕС, и, конечно, отрицательно повлияет на прогресс Грузии на пути к Евросоюзу», - сказал Патель.





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