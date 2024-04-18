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Президент наложила вето на отмену гендерных квот и уже обратилась к парламенту
18.04.2024 12:28
В парламент внесено вето президента Грузии, которое касается поправок в Избирательный кодекс относительно гендерных квот. Об этом председатель парламента сообщил на заседании бюро. Вопрос передан на обсуждение в комитет по юридическим вопросам, после чего его вынесут на пленарное заседание.
«У нас есть обращение, вето, которое касается поправок в Избирательный кодекс относительно гендерных квот. Поступило вето, которое мы передадим в комитет по юридическим вопросам, и соответственно, его рассмотрит комитет на следующем пленарном заседании», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Поправки в Избирательный кодекс, предполагающие отмену обязательных гендерных квот, были одобрены парламентом в третьем, окончательном чтении 4 апреля 85 голосами против 22.
Также, согласно законопроекту, минимальное количество кандидатов в члены парламента Грузии в партийном списке установлено на уровне 30 вместо 60. Поправка внесена и в Органический закон «О политических объединениях граждан», согласно которому упраздняется механизм дополнительного финансового стимулирования партий за счет включения женщин-кандидатов в списки в соответствующей пропорции.
Проект, инициатором которого является «Гирчи», был принят парламентом в ускоренном порядке.
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