

Президент наложила вето на отмену гендерных квот и уже обратилась к парламенту

18.04.2024 12:28





В парламент внесено вето президента Грузии, которое касается поправок в Избирательный кодекс относительно гендерных квот. Об этом председатель парламента сообщил на заседании бюро. Вопрос передан на обсуждение в комитет по юридическим вопросам, после чего его вынесут на пленарное заседание.



«У нас есть обращение, вето, которое касается поправок в Избирательный кодекс относительно гендерных квот. Поступило вето, которое мы передадим в комитет по юридическим вопросам, и соответственно, его рассмотрит комитет на следующем пленарном заседании», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



Поправки в Избирательный кодекс, предполагающие отмену обязательных гендерных квот, были одобрены парламентом в третьем, окончательном чтении 4 апреля 85 голосами против 22.



Также, согласно законопроекту, минимальное количество кандидатов в члены парламента Грузии в партийном списке установлено на уровне 30 вместо 60. Поправка внесена и в Органический закон «О политических объединениях граждан», согласно которому упраздняется механизм дополнительного финансового стимулирования партий за счет включения женщин-кандидатов в списки в соответствующей пропорции.



Проект, инициатором которого является «Гирчи», был принят парламентом в ускоренном порядке.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





