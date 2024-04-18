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Премьер-министр Грузии встретился с главой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии
18.04.2024 12:29
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новоназначенной главой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Беттиной Бугани.
По данным пресс-службы премьер-министра, разговор коснулся сложной ситуации в оккупированных регионах Грузии с точки зрения безопасности, прав человека и гуманитарного положения.
«Была отмечена важная роль Миссии наблюдателей ЕС как с точки зрения реализации соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, так и мирного разрешения конфликта и предотвращения эскалации.
По словам главы правительства, в соответствии с мандатом важно использовать все доступные инструменты для обеспечения доступа Миссии наблюдателей ЕС, и правительство Грузии готово твердо продолжать сотрудничество с МНЕС как единственным международным механизмом на месте», — сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Премьер-министр также приветствовал продление мандата миссии до декабря 2024 года.
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