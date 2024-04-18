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Посол Великобритании призвал все стороны в Грузии не прибегать к насилию
18.04.2024 12:34
«Любой случай насилия в политике недопустим», — заявил журналистам посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон.
Посла спросили о фактах словесного и физического оскорбления в отношении журналистов телекомпании «Имеди» со стороны участников акции, а также о препятствиях в осуществлении их профессиональной деятельности.
По словам Клейтона, сейчас в Грузии чувствительный период, и он призывает все стороны не прибегать к насилию.
«Я могу повторить то, что сказал вчера мой европейский коллега. Любой случай насилия в политике недопустим, независимо от того, на кого оно направлено. Я понимаю, что сейчас в Грузии чувствительный период, и есть искренние сильные чувства по поводу закона «О прозрачности иностранного влияния». Однако, аналогично, существует и сильная позиция правительства. Единственное, что я могу сделать, это призвать все стороны не прибегать к насилию», — заявил Марк Клейтон.
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