

Депутат Элисашвили заявил, что полицейские сломали ему ребро

18.04.2024 13:51





Депутат парламента, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили утверждает, что вчера, 17 апреля, во время протестного митинга перед канцелярией правительства его избили полицейские. Об этом он рассказал телеканалу «Формула». Он считает, что полицейские с ним так рассчитались, и обвиняет начальника патрульной полиции Важу Сирадзе.



«По указанию лично Важи Сирадзе меня потащили несколько полицейских, пока тащили я упал и меня лежачего стали усиленно избивать. Потом меня на несколько часов перевели в Дидубийское отделение МВД, там ситуация была человеческой. Потом я пришел в клинику, и оказалось, что у меня сломано одно ребро», — говорит Элисашвили.



Телеканал «Пирвели» показал видео, как вчера вечером его силой затолкали в полицейскую машину.



Напомним, 15 апреля в парламенте на заседании парламентского Комитета по юридическим вопросам, где обсуждался «российский закон» Алеко Элисашвили ударил кулаком, выступающего на трибуне лидеру большинства Мамуку Мдинарадзе.







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