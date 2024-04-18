

Amnesty International назвала разгон акции в Тбилиси «карательной операцией»

18.04.2024 13:55





Международная организация Amnesty International выступает с критикой правоохранительных органов Грузии и заявляет о необходимости наказать полицейских, участвовавших в разгоне акции в ночь с 16 на 17 апреля. По сообщениям свидетелей событий, силовики использовали перцовые спреи и дубинки против мирных демонстрантов, выступающих против принятия закона об «иноагентах».



«То, чему мы стали свидетелями накануне (16 апреля) в Тбилиси, было жестокой расплатой людям за реализацию их права на мирный протест. Власти действуют так, как будто это их прерогатива решать, когда люди могут или не могут протестовать, задействуя спецназ для разгона и произвольных арестов протестующих и применяя насилие. Несколько раз отмечалось, как полицейские преследовали и били убегающих протестующих дубинками, окружали и безжалостно избивали их, пока они лежали на земле», – говорится в опубликованном на сайте организации сообщении.



Amnesty International называет действия полицейских – карательной операцией, призывает «к быстрому, беспристрастному и тщательному расследованию всех случаев применения силы и привлечению к ответственности тех, кто виновен в незаконном применении силы», а также напоминает властям, что право на мирные собрания является основополагающим, и «правительство Грузии должно соблюдать международные обязательства страны в области прав человека».



Amnesty International также повторяет свой призыв к властям Грузии – отказаться от законопроекта «О прозрачности иностранного влияния»



«(Он) направлен на ограничение права на свободу объединений и явно имеет целью очернить и ограничить независимые организации гражданского общества и торпедировать их деятельность», — заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.





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