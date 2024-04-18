

Reuters: Законопроект об «иноагентах» - тест для Грузии

18.04.2024 14:03





Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об «иностранных агентах», который, по мнению Евросоюза, ставит под угрозу путь страны к вступлению в блок и вызывает протестные акции, - говорится в статье Reuters.



Издание пишет, что судьба законопроекта широко рассматривается как тест того, намерена ли Грузия через 33 года после распада Советского Союза следовать по пути интеграции с Западом или будет сближаться с Россией.



«Перед парламентом собралось около 10 тысяч противников законопроекта. Несколько тысяч протестующих двинулись к зданию правительства, которое усилено охранялось полицией, они требовали встречи с главным сторонником законопроекта - премьер-министром Ираклием Кобахидзе», - говорится в статье.



Reuters пишет, что правящая партия «Грузинская мечта», обвиняемая в авторитаризме и чрезмерной близости с Россией, заявляет, что законопроект необходим для содействия прозрачности и борьбы с «псевдолиберальными ценностями», навязываемыми иностранцами.



«Информационное агентство «IPN» цитирует комментарий премьер-министра, согласно которому западные политики не представили ни одного веского аргумента против законопроекта, и их заявления не изменят мнение правительства. Президент Саломе Зурабишвили, чья роль в основном формальная, заявила, что, если закон будет принят, она наложит на него вето. Но ее вето может быть преодолено», - говорится в статье.







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