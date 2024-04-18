

Европарламент: закон об иноагентах угрожает вступлению Грузии в ЕС и НАТО

18.04.2024 14:13





В Европарламенте заявили, что принятый в первом чтении в Грузии закон об "иноагентах" является атакой на независимые СМИ и гражданское общество и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны. Депутаты призвали правительство и парламент Грузии не разочаровывать стремления большинства грузинского народа.



Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление ведущих депутатов Европарламента



Дословно: "Этот закон, который вчера прошел первое чтение в парламенте, является нападением на независимые СМИ и организации гражданского общества. Он несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС. Он противоречит амбициям Грузии относительно членства в ЕС и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны".



Детали: Депутаты "глубоко обеспокоены" повторным внесением правящей партией Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".



Они призвали правительство и парламент Грузии не разочаровывать стремление большинства грузинского народа и сотрудничать с национальными и международными партнерами для обеспечения благоприятной рабочей среды для организаций гражданского общества.



Депутаты обеспокоены сообщениями о том, что спецназовцы применяют силу для разгона несогласных с принятием законопроекта.



"Право на мирные протесты является основополагающим правом и его нужно строго уважать, особенно в стране, стремящейся стать членом ЕС. Любое неизбирательное применение силы против мирных протестующих не может быть оправдано. Мы призываем грузинское руководство обеспечить защиту свободы слова и собраний и избегать любой эскалации насилия", – говорится в заявлении.





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