

Спикер парламента увидел поддержку заканопроекта в акциях против законопроекта

18.04.2024 15:49





Мы действуем не исходя из мнения других, а в первую очередь исходя из интересов грузинского народа, - так ответил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на вопрос, не смущает ли его то, что только Россия одобряет представленный ими проект закона «О прозрачности иностранного влияния».



По заявлению Папуашвили, воля грузинского народа является решающей для большинства, а это автоматически означает, что мнение других в данном случае не является решающим.



Говоря об этом же вопросе, Папуашвили отметил, что «белое или черное что-либо должно решаться аргументами, что этот цвет что-то означает, а не так, кто что сказал».



Это разговор, руководствующийся не авторитетами, а аргументами. Если бы мы опирались только на авторитетов, то нам пришлось бы вводить санкции, что было бы катастрофой для грузинского народа, нам пришлось бы освободить Михаила Саакашвили, к чему нас подталкивали те же авторитеты и это было бы катастрофой для народа и многое другое, к чему нас подталкивали те же авторитеты прямо, косвенно, открыто, за закрытыми дверями и т. д. Мы следовали и будем следовать не тому, что говорят авторитеты, а тому, что правильно для грузинского народа в результате здравого, разумного обсуждения», - заявил Папуашвили.



Кроме того, он сказал о проходящих акциях у парламента Грузии, ответив, что они демонстрируют поддержку народом этого законопроекта.



«Эти дни также показали нам необходимость этого закона и, во-вторых, поддержку этого закона людьми. Именно эти акции показали нам поддержку народом этого законопроекта. Поэтому, разумеется, парламент Грузии продолжит обсуждение этого закона», - заявил Папуашвили.





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