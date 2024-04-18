

Зурабишвили: Население Грузии не позволит явно пророссийскому правительств оставаться у руля

18.04.2024 16:20





Население Грузии никогда не позволит правительству, которое является явно пророссийским, вновь оставаться его правительством, потому что оно противоречит его основному экзистенциальному выбору, который Грузия всегда делала на протяжении всей своей многовековой истории и который не изменится, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CNN.



По ее словам, подавляющее большинство населения Грузии поддерживает вступление страны в евроатлантическое сообщество, и этот выбор никогда не менялся.



«Мы являемся страной-кандидатом в Евросоюз и очень близки к процессу начала переговоров, которые Украина и Молдова уже начали. Все грузины чувствуют себя европейцами, 80 процентов населения Грузии на протяжении последних 30 лет последовательно заявляют, что хотят вступить в ЕС и атлантическое сообщество. Это то, что ничто не смогло изменить, ни война, ни оккупация территорий.



Твердость населения непоколебима и не изменится, и именно эта твердость доведет нас до выборов в октябре этого года, и я уверена, что, как в прошлом году мы получили статус кандидата, так и в этом году получим решение о начале переговоров о вступлении», - отметила президент.





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