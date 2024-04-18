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Парламентская ассамблея СЕ приняла резолюцию, признающую Россию де-факто диктатурой
18.04.2024 16:29
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признающую Россию де-факто диктатурой и призывающую к деколонизации малых наций России.
В документе Владимир Путин признан виновным в смерти российского оппозиционера Алексея Навального. При этом члены ассамблеи возлагают на президента России ответственность за установление в стране персональной диктатуры.
В резолюции говорится, что целью режима Путина является ведение войны с демократией и пересмотр европейского и глобального порядка. В этом контексте в документе упоминается российское вторжение в Грузию в 2008 году.
«Оккупация Приднестровья, вторжение в Грузию в 2008 году, продолжающаяся война против Украины с 2014 года, незаконная аннексия и оккупация территорий, уничтожение свободы выражения мнений внутри России, дезинформационная война в мире, преследование и убийство политических оппонентов внутри и за пределами России, а также создание правовой системы, которая политически криминализирует взгляды — все это отличительные черты режима Путина», — говорится в документе, одобренном Парламентской ассамблеей Совета Европы 17 апреля.
В тексте также говорится, что Россия не уважает демократический выбор и политическую независимость соседних стран.
В той же резолюции члены ПАСЕ отказываются признавать результаты выборов, состоявшихся в России в марте, а Россия называется «лишь формальной федерацией». Кроме того, в резолюции упоминается, что в РФ происходит насильственная русификация и ассимиляция коренных народов России.
В резолюции говорится, что «деколонизация» является необходимым условием установления демократии в России.
Для информации, Россию исключили из Европейского совета в марте 2022 года.
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