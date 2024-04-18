

Грузинская оппозиция подготовится ко второму чтению закона об «иноагентах»

18.04.2024 16:33





Шесть грузинских оппозиционных партий опубликовали совместное заявление относительно закона об «иноагентах» – законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Оппоненты власти утверждают, что весь грузинский народ и даже цивилизованный мир едины во мнении о том, что инициированный правящей партией законопроект противоречит Конституции Грузии:



«(А также) воле грузинского народа стать полноправным членом Европейского Союза и НАТО, а также долгосрочной цели по обеспечению суверенитета нашей страны. Напуганный российский олигарх Бидзина Иванишвили, используя агрессивную парламентскую группу и жестокое полицейское подразделение, пытается убить европейское будущее Грузии, чему противостоит солидарное, сильное и сплоченное грузинское общество», - говорится в письменном заявлении партий.



В письме также отмечается, что политические партии намерены вести скоординированную, совместную борьбу против законопроекта «об иноагентах».



«Мы, демократические, прозападные политические партии Грузии, осознаем важность совместных усилий в этой борьбе и заявляем о полной координации и мобилизации ко дню второго чтения закона, чтобы вместе с нашим народом сделать все для спасения Европейского будущего страны. Народ Грузии был, есть и будет главным гарантом европейского и евроатлантического будущего нашей страны, и любая попытка противодействовать этому выбору обречена на неизбежный крах».



Митинг у здания администрации правительства Грузии



Обращение подписали: «Ахали»; «Гирчи – больше свободы»; «Дроа»; «Единое национальное движение»; «Дело – для Грузии» и «Стратегия Агмашенебели».



По имеющейся информации, парламент Грузии вынесет на голосование во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния» не ранее 30 апреля. Это связано с тем, что документ не рассматривается в ускоренном режиме.



Утвердить законопроект в окончательном, третьем чтении «Грузинская мечта» может в середине мая.





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