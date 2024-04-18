

Парламент Грузии во втором чтении поддержал поправки упрощающие перевод активов из офшоров

18.04.2024 17:30





Сегодня, 18 апреля, парламент Грузии во втором чтении поддержал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым будет проще перевести бизнес из оффшорной зоны в Грузию.



75 депутатов поддержали изменения, которые рассматривались в ускоренном порядке, 9 выступили против.



Эти поправки упрощают перевод активов из т.н. офшорных зон.



Как написал оппозиционный депутат парламента Роман Гоциридзе, в данных поправках заинтересован именно Бидзина Иванишвили:



«В эту минуту, «Грузинская мечта» неожиданно внесла в Парламент законопроект, согласно которому Бидзине Иванишвили разрешается ввозить в Грузию свое имущество, доли, акции, спрятанные в офшорах, без налогообложения и в обход норм по борьбе с отмыванием денег. Закон касается только его, так как что одно физическое лицо должно владеть 100 процентами офшорных активов.



Теперь стало понятно, почему Нацбанк [Грузии] купил 7 тонн золота на полмиллиарда долларов и почему его привозят на хранение в Грузию.



Он [Иванишвили] ожидает санкций!



А места куда бежать у него нет, здесь он собирается превратить страну в свою личную крепость.



Ему даже некуда бежать, здесь он собирается превратить страну в свою личную крепость», — написал Гоцеридзе, добавив, что Иванишвили не сможет присвоить страну.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





