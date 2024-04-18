

Оппозиционные партии: Бидзина Иванишвили пытается убить европейское будущее Грузии

18.04.2024 17:46





Напуганный российский олигарх Бидзина Иванишвили, используя агрессивную парламентскую группу и силовое полицейское подразделение, чему противостоит солидарное, сильное и сплоченное грузинское общество», – говорится в совместном заявлении, которое подписали 6 оппозиционных партий.



В заявлении отмечается, что инициированный «Грузинской мечтой» законопроект «О прозрачности иностранного влияния» противоречит Конституции Грузии, а также желанию грузинского народа, чтобы Грузия стала полноправным членом Европейский союз и НАТО.



«В последние дни мы вновь увидели полностью единый грузинский народ, уверенный в своем выборе, полный духа борьбы за свободу и стоящий рядом с нами весь цивилизованный мир.



Хотя «Грузинская мечта» приняла российский закон в первом чтении, основная борьба еще впереди. Мы, демократические, прозападные политические партии Грузии, осознаем важность совместных усилий в этой борьбе и заявляем о полной координации и мобилизации ко дню второго чтения закона, чтобы вместе с нашим народом сделать все для спасения европейское будущего страны.



Народ Грузии был, есть и будет главным гарантом европейского и евроатлантического будущего нашей страны, и любая попытка противодействовать этому выбору обречена на неизбежный крах.



Да – Европе! Нет – российскому закону! Нет – российскому правительству!» - говорится в заявлении, которое подписали политические партии: «Ахали», «Гирчи – Больше свободы», «Дроа», «Единое национальное движение», «Лело для Грузии» и «Стратегия Агмашенебели».





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