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Оппозиционные партии: Бидзина Иванишвили пытается убить европейское будущее Грузии
18.04.2024 17:46
Напуганный российский олигарх Бидзина Иванишвили, используя агрессивную парламентскую группу и силовое полицейское подразделение, чему противостоит солидарное, сильное и сплоченное грузинское общество», – говорится в совместном заявлении, которое подписали 6 оппозиционных партий.
В заявлении отмечается, что инициированный «Грузинской мечтой» законопроект «О прозрачности иностранного влияния» противоречит Конституции Грузии, а также желанию грузинского народа, чтобы Грузия стала полноправным членом Европейский союз и НАТО.
«В последние дни мы вновь увидели полностью единый грузинский народ, уверенный в своем выборе, полный духа борьбы за свободу и стоящий рядом с нами весь цивилизованный мир.
Хотя «Грузинская мечта» приняла российский закон в первом чтении, основная борьба еще впереди. Мы, демократические, прозападные политические партии Грузии, осознаем важность совместных усилий в этой борьбе и заявляем о полной координации и мобилизации ко дню второго чтения закона, чтобы вместе с нашим народом сделать все для спасения европейское будущего страны.
Народ Грузии был, есть и будет главным гарантом европейского и евроатлантического будущего нашей страны, и любая попытка противодействовать этому выбору обречена на неизбежный крах.
Да – Европе! Нет – российскому закону! Нет – российскому правительству!» - говорится в заявлении, которое подписали политические партии: «Ахали», «Гирчи – Больше свободы», «Дроа», «Единое национальное движение», «Лело для Грузии» и «Стратегия Агмашенебели».
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