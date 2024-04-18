

Генсека партии «Лело» освободили из зала суда

18.04.2024 20:14





Генерального секретаря «Лело» Ираклия Купрадзе освободили из зала суда. Как он рассказал журналистам после освобождения, такого жестокого разгона он не помнит, несмотря на то, что посещал акции до и после 2012 года.



По словам Ираклия Купрадзе, разгон акции был тяжелейшим преступлением, совершенным «Грузинской мечтой» по заданию Бидзины Иванишвили.



«Тех людей, которые в эти дни стояли у парламента Грузии и защищали национальные интересы страны, невозможно запугать. Я не помню такого жестокого разгона – человек, который стоял на митингах до и после 2012 года. Это был жестокий разгон, я хотел помочь человеку, которого брошенного на землю избивали и задержали без всякой причины. Жестокое обращение, избиение, удары по лицу – это было тяжелейшим преступлением, совершенным «Грузинской мечтой» по заданию Бидзины Иванишвили. Это атака на проевропейский курс Грузии. Я и мои соратники будем служить интересам населения Грузии. «Грузинская мечта» служит России, и пока она не сменится, будет постоянная борьба за нашу страну», - заявил Ираклий Купрадзе.



Его судебный процесс был отложен.



Ираклий Купрадзе был задержан полицией вместе с другими протестующими во время акции протеста. Они протестовали против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».





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