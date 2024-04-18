

Следственная служба Грузии начала проверку по факту избиения депутата полицейскими

18.04.2024 20:18





Специальная следственная служба начала проверку после того, как депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Граждане" Александр Элисашвили заявил, что его избили полицейские у Дома правительства на митинге, который состоялся в среду в Тбилиси против закона об иноагентах.



"Специальная следственная служба на основании обращения народного защитника (омбудсмена) начала изучать инцидент, связанный с Александром Элисашвили. Элисашвили приглашен в следственное ведомство, где произойдет его опрос в рамках следствия", - говорится в заявлении.



Элисашвили в среду вечером находился у Дома правительства и участвовал в потасовке с полицейскими, после чего стражи порядка приняли решение удалить его с митинга в другое место, так как не имели права арестовывать депутата. Позже Элисашвили заявил, что полицейские его избили, у него сломано ребро и рассечена губа.



Элисашвили сам в понедельник спровоцировал драку, когда во время комитетского слушания законопроекта об иноагентах ударил кулаком по голове исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.



В среду парламент Грузии в первом чтении на пленарном заседании одобрил законопроект об иноагентах, против которого высказывались президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, увидевшие в нем препятствие для интеграции республики в Евросоюз. С понедельника в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против законопроекта. Акции протеста иногда перерастают в стычки с полицией. Стражи порядка задерживают людей.



Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в начале апреля заявила о решении повторно внести на рассмотрение парламента законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Это произошло спустя год после того, как аналогичная инициатива привела к массовым протестам, что заставило власти отказаться от принятия законопроекта. Его текст остался таким же, как и в прошлом году, за исключением термина "агент иностранного влияния". Вместо этого использовано понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы", да и то только в заголовке. В тексте вводится понятие "Агента иностранного влияния".





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