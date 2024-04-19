

Налоговая задолженность и пени, начисленные физическим лицам до 1 января 2021 года, будут списаны

19.04.2024 13:22





После рассмотрения в ускоренном порядке парламент Грузии утвердил в третьем чтении (73 - за, 9 - против) изменения, инициированные в налоговом законодательстве. Согласно поправкам в Налоговом кодексе, предусматривается списание налоговой задолженности и соответствующих пеней, начисленных физическим лицам до 1 января 2021 года.



По данным "Грузинской мечты", на сегодняшний день 145 842 физических лица имеют налоговую задолженность, возникшую до 1 января 2021 года. Общая сумма налоговой задолженности составляет примерно 591 458 571 лари.



Согласно этому же проекту, налоговые льготы устанавливаются на операции по передаче права собственности грузинскому предприятию на все активы иностранных предприятий, зарегистрированных в т.н. оффшоре, которые будут осуществлены до 1 января 2028 года.



Согласно проекту, для содействия переводу активов т.н. оффшорных компаний в Грузию, соответствующие операции будут освобождены от налога на прибыль, подоходного налога и налога на имущество. Также в рамках этой операции ввоз/импорт активов/товаров в Грузию будет освобожден от импортных (ввозных) пошлин.



Необходимым условием использования налоговых льгот является то, чтобы 100 процентами доли/акций иностранного предприятия, зарегистрированного в стране с льготным налогообложением и грузинского предприятия, владело одно и то же физическое лицо (группа лиц).





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