

В НАТО обеспокоены принятым в Грузии в первом чтении законопроектом об иноагентах

19.04.2024 15:31





«В НАТО обеспокоены законопроектом, принятым в первом чтении в Тбилиси», — об этом на странице «Твиттера» относительно законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» написал специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина.



По мнению Хавьера Коломины, данный законопроект не способствует евроатлантической интеграции Грузии.



«Для Грузии, как страны, стремящейся вступить в НАТО, важно иметь надлежащие рамки для обеспечения свободы СМИ и участия гражданского общества. Этот проект является шагом назад и не способствует евроатлантической интеграции», — написал Хавьер Коломина.



Источник: Новости - Грузия

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