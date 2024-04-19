

Каладзе: экс-посол США продолжает клеветнические заявления

19.04.2024 15:36





Мэр Тбилиси Каха Каладзе обвиняет экс-посла США в Грузии Келли Дэгнан в клевете. Так один из лидеров «Грузинской мечты» прокомментировал заявления дипломата, заявившей, что правительство «принимает закон российского образца силовым путем».



«Мы все помним, какова была позиция бывшего посла. Она продолжает свои заявления. Мы много говорили в эти дни о важности прозрачности. Единственное, чего требует упомянутый законопроект, это чтобы конкретные неправительственные организации раз в год подавали финансовую декларацию о том, от кого они получают деньги и на что они тратятся.



Поэтому все это не может быть против демократии. Наоборот, прозрачность всегда будет способствовать развитию страны. Этот человек продолжает клеветнические заявления, которые мы слышали, даже когда она была послом. Когда ты дипломат, вмешиваешься в политику и делаешь такие заявления, какие делает Келли Дегнан, это очень серьезно и тревожно», — сказал Каладзе.



Напомним, что в ходе дискуссии на тему «Грузия – борьба за демократию и евроатлантическую интеграцию», прошедшей в Высшей школе международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Болонье экс-посол США заявила, что цель законопроекта «об иноагентах» — не допустить международных наблюдателей до выборов.





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