

Зурабишвили: Главный вопрос предстоящих выборов, это чего мы хотим - Европу или Россию?

19.04.2024 16:22





Главный вопрос, который будет поставлен на этих выборах, это что мы хотим - Европу или Россию? Я уверена, каким будет ответ населения Грузии на этот вопрос - я наложу вето на законопроект [о прозрачности иностранного влияния]! - об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Sky News.



«Я наложу на него вето, как только закончится третье чтение законопроекта. Предположительно, вето преодолеют. Но это [вето] очень важно, потому что я являюсь голосом того народа, который выступает против этого [законопроекта]. Вето очень символично и показывает, что не может стать пунктом назначения Грузии, копированием тех законов, которые принимают Путин и Россия. Шарль Мишель, а также другие европейские партнеры и послы [ находящиеся в Тбилиси] сделали об этом заявление, Госдепартамент США также поддерживает заявления, сделанные Евросоюзом. Так что, все наши партнеры и друзья говорят – «не принимайте этот закон». Единственные, кто оценивает этот закон положительно и говорит комплимент властям Грузии, - это представители России (Дума, Дмитрий Песков - спикер). Поэтому совершенно ясно, что это за [закон], откуда он идет и что является тем, чего не хочет грузинский народ. Что касается ваших слов, что политические лидеры страны ведут не к ЕС, а к Владимиру Путину, и мы немногое можем сделать - мы можем! Мы можем, потому что 80% грузинского общества поддерживает путь евроинтеграции. В прошлом году, когда нам предоставили статус кандидата, мы увидели единодушие и энтузиазм в обществе - я надеюсь на это, и [общество] тоже может рассчитывать на меня. Мы приближаемся к выборам, в этот период будут и акции. Мы знаем, что в настоящее время (то есть сейчас, в данный конкретный момент, пока не состоятся выборы) мы не можем изменить то большинство, которое сегодня находится в парламенте, однако это не означает, что народ не может выразить свою волю, что важно на данном этапе. Сегодня ясно, что большинство населения не хочет большинство законодательного органа, если они направляются к России. Главный вопрос, который будет поставлен на этих выборах, что мы хотим - Европу или Россию? Я уверена, каким будет ответ грузинского населения на этот вопрос. [Акции] - спонтанная реакция грузинского народа, особенно более молодой части населения, которая до сих пор не была активно включена в политику. И сейчас мы видим улицы, заполненные молодыми людьми. Это происходит именно потому, что они чувствуют, что кто-то отнимает у них европейское будущее, что европейское будущее отнимают у них под давлением Москвы, которая открыто ведет геополитическую игру в регионе, на Кавказе», - сказала Саломе Зурабишвили в интервью.





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