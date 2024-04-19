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«Европейский Союз восхищается мужеством грузин и поддерживает их» — Виола фон Крамон


19.04.2024   17:15


Европейский парламентарий Виола фон Крамон ответила Ираклию Кобахидзе в социальной сети «Х». Как заявила политик, абсолютное большинство членов Европарламента выступают против «российского закона» и Евросоюз восхищается мужеством грузин и поддерживает их.

«Уважаемый премьер-министр Кобахидзе, нет, переводчик не ошибся, и посол Германии тоже. Против «российского закона» выступает абсолютное большинство в Европарламенте, — об этом в социальной сети пишет европарламентарий Виола фон Крамон.

Европарламентарий обращается к премьеру Грузии с призывом отозвать из парламента законопроект.

«Пожалуйста, отзовите этот законопроект. ЕС восхищен мужеством грузин и поддерживает их», — пишет Виола фон Крамон.



17 апреля «Грузинская мечта» приняла «российский закон» в первом чтении. Обсуждение законопроекта проходит на фоне массовых протестов.

Принятие аналогичного закона в России ликвидировало все независимые СМИ и гражданские организации в стране.


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