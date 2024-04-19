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«Полная солидарность с грузинским народом» – глава Комитета Бундестага по иностранным делам
19.04.2024 17:16
Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот в социальной сети «Х», выразил полную солидарность с гражданами Грузии, демонстрирующими европейские ценности.
Михаил Рот также ответил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, который заявил 17 апреля, что посол Германии в Грузии распространяет неверную информацию, якобы Ираклию Кобахидзе во время встреч с канцлером Олафом Шольцем сказали, что российский закон плохой, и Грузия не должна его принимать.
«Уважаемый премьер-министр Кобахидзе, посол Германии правильно процитировал нашего канцлера! Хочу вас заверить, что абсолютное большинство немецкого Бундестага решительно выступает против «закона об иностранных агентах.
Пожалуйста, отзовите законопроект! Полная солидарность с грузинским народом, который выступает за наши европейские ценности», — написал Михаэль Рот в социальной сети.
17 апреля «Грузинская мечта» приняла «российский закон» в первом чтении. Обсуждение законопроекта проходит на фоне массовых протестов.
Принятие аналогичного закона в России ликвидировало все независимые СМИ и гражданские организации в стране.
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