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Саакашвили призвал оппозицию выступить на выборах одним списком
19.04.2024 18:59
Единство, в первую очередь, означает общий список на выборах - по нашим расчетам, в случае общего списка оппозиция победит «Мечту» в пропорции 70/30, - об этом пишет в соцсети третий президент Грузии Михаил Саакашвили.
Как он отметил, после выборов оппозиция и гражданское общество должны договориться об изменениях в суде, принципах деолигархизации и будущем консенсусном кандидате в президенты.
«В решающий для страны момент главный заказ нашего гордого, сильного народа - единство. Я, как отдельно взятый человек и как региональный лидер, готов сделать все для этого единства. Прежде всего, единство означает общий список на выборах. Все основные проевропейские силы будут делегировать своих представителей в этот общий список по принципу паритета. Избирательный номер может быть выбран случайным образом.
По нашим расчетам, в случае единого списка оппозиция победит «Мечту» в пропорции 70/30. Затем должно быть сформировано переходное правительство, укомплектованное сильными специалистами, которые действительно есть в стране, и при этом на данном этапе не находятся на переднем плане политики. Оппозиция и гражданское общество должны уже сейчас договориться об изменениях в суде, принципах деолигархизации и будущем консенсусном кандидате в президенты», - пишет Саакашвили.
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