

Саакашвили просит «Национальное движение» избрать его председателем правления

19.04.2024 19:05





«Прошу «Национальное движение» в ближайшие дни создать правление партии и рассмотреть мою кандидатуру на пост председателя этого правления, а моим заместителем назначить Софо Джапаридзе», — пишет на своей странице в Facebook бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



По словам Саакашвили, он готов более активно участвовать в политических процессах.



«В переломный для страны момент главный заказ нашего гордого, сильного народа – единство. Я, как отдельный человек и региональный лидер, готов сделать все для этого единства.



Прежде всего, единство означает общий список для выборов. Все основные проевропейские силы делегируют своих представителей в этот общий список на паритетной основе. Избирательный номер может быть выбран случайным образом. По нашим расчетам, в случае единого списка оппозиция победит «Мечту» с соотношением 70/30. Тогда должно быть сформировано переходное правительство, укомплектованное сильными специалистами, которые действительно есть в стране и в то же время не находятся на передовой политики на данном этапе. Оппозиция и гражданское общество должны уже сейчас договориться об изменениях в суде, принципах деолигархизации и будущем консенсусном кандидате в президенты.



Что касается «Единого национального движения», то мы должны продолжать углублять отношения и сотрудничество с обществом и другими политическими силами, мы должны выдвинуть много новых лиц и новых идей. Несмотря на то, что я по-прежнему изолирован режимом, который готовит против меня новые репрессии, я готов активнее участвовать и преодолевать все искусственные препятствия.



В связи с этим, прошу «Единое национальное движение» в ближайшие дни создать борд партии и рассмотреть мою кандидатуру на пост председателя этого борда, а моим заместителем избрать Софо Джапаридзе.



Сейчас очень важный момент, в ближайшие дни мы должны сломать политический хребет российского режима. Мы не должны позволить им снова разделить нас. Сейчас «нет — российскому закону» и «нет — российскому режиму» — неразделимые лозунги. Помимо этого, мы должны добиться изменений в избирательной администрации и её укомплектовании настоящими, надежными людьми. Иванишвили несколько раз потряс грузинское общество, и на этот раз мы не должны оставлять ему пространства для нашего ослабления и обмана», — пишет Саакашвили.





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