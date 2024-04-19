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Президент Европейского совета еще раз предупредил Грузию о несоответствии принимаемого закона с ценностями ЕС


19.04.2024   21:31


Если страна-кандидат голосует за законопроекты, которые не соответствуют основным принципам и ценностям, это повлияет на процесс вступления, - заявил в беседе с Euronews президент Европейского совета Шарль Мишель.

«Хочу сказать ясно: законопроект, по которому голосуют в парламенте, он не приближает Грузию к ЕС. Наоборот. Мы разочарованы тем, что это правительство приняло такое решение», - сказал Мишель.

Говоря о том, будет ли заморожен процесс вступления Грузии в ЕС в результате этого спорного законопроекта, Мишель отметил, что любые решения, противоречащие стандартам ЕС, «повлияют на то, как Брюссель оценивает шансы страны-аспиранта».

«Процесс расширения - это процесс, основанный на заслугах, и смысл для стран-кандидатов - в том числе для тех, кто хочет вступить в ЕС, - в том, что они уважают основные общие принципы и ценности.

Если они голосуют за законопроекты, которые не соответствуют этим принципам и ценностям, это влияет на процесс», - заявил Мишель.


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