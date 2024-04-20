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Госучреждения смогут набирать больше стажеров
20.04.2024 11:22
Государственные учреждения Грузии получат возможность нанимать больше стажеров. Соответствующие изменения представила фракция «Грузинская мечта».
С учетом действующего законодательства количество стажеров не должно превышать 10% от общего числа сотрудников государственного учреждения. С учетом изменений ограничение увеличено до 20%.
Согласно законопроекту, стажерам государственных учреждений будут компенсироваться командировочные расходы.
«Увеличение количества стажеров не только укрепляет навыки и знания студентов, но и представляет собой важный шаг для их профессионального развития.
Немаловажно и то, что государственные учреждения приобретут дополнительные мотивированные человеческие ресурсы, что станет шагом вперед в эффективной реализации публичной власти», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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