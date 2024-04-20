

Гарибашвили:Сегодня мы не готовы стать членом ЕС, консенсуса по этому поводу нет, потребуется время

20.04.2024 16:29





Сегодня страна не сможет стать, мы сегодня не готовы стать страной-членом [ЕС], ведь так, вы со мной согласны? Нет консенсуса по поводу того, что страна сегодня же может стать членом Евросоюза, тем более сейчас, столько проблем, и вы знаете, что на это потребуется время, - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили.



Вместе с тем, Гарибашвили сказал и о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния».



«Я хочу вас спросить об одном, если можно, мне интересно и ваше мнение, вы все тоже граждане. Говорят, что с принятием этого закона что-то может измениться и это будет препятствующим барьером. Прежде всего, скажем, что страна достигла своего максимума, пик был в декабре прошлого года, мы стали страной-кандидатом. Следующий шаг – присоединение. Сегодня мы не можем стать страной, сегодня мы не готовы стать страной-членом, вы со мной согласны?



Нет консенсуса по поводу того, что страна сегодня же может стать членом Евросоюза, тем более сейчас, столько проблем, и вы знаете, что на это потребуется время. И ЕС не готов к расширению, и эти следующие шаги зависят от многих вещей, многих факторов. Я хочу вам очень просто сказать, если к тому моменту, когда страна будет готова и нам скажут, что завтра вы станете членом Евросоюза, этот закон можно очень легко отменить, пересмотреть, изменить, принять новый, так что не волнуйтесь, все очень хорошо», - заявляет Гарибашвили.



По его словам, для прозрачности необходимо принятие закона «О прозрачности иностранного влияния». Кроме того, Гарибашвили ответил на вопрос о том, что законопроект нравится Сергею Лаврову и Дугину.



«Я не знаю, в чьих это интересах, кто использует это заявление, опять же радикальная оппозиция. Взгляните, если и были какие-то небольшие кризисы, то всякие заявления и такие высказывания потом использовалось радикальной оппозицией, это легко расшифровывается и читается. Знаете ли вы, в чем беда, наша беда, здесь живет народ, у нас трехтысячелетняя история…, а тут, мол, что сказал представитель какой-то страны, затем представитель Европы, Америки, но друзья, так мы не сможете развиваться, двигаться вперед. Мы должны делать то, что нужно Грузии и то, что нужно грузинскому народу. Сегодня грузинскому народу нужны мир, стабильность и развитие. Страна не нужны война и разрушение», - заявил Гарибашвили журналистам.





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