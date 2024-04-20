

Нацвлишвили: «Грузинская мечта» хочет превратить страну по заказу Кремля в отмывальню «черных» и криминальных денег

20.04.2024 17:30





«Грузинская мечта» посредством «закона об оффшорах» хочет превратить страну по заказу Бидзины Иванишвили и Кремля в отмывальню «черных» и криминальных денег. Это доказывает, что, как и все государственные институции, так и большинство парламента превратилось в агентство быстрого обслуживания одного российского олигарха и российских интересов, - заявила одна из лидеров партии «Лело» Анна Нацвилишвили.



По ее оценке, это не менее тяжелый удар, чем законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который «Грузинская мечта» нанесла суверенитету этой страны и будущему ее каждого гражданина.



«Этот закон напрямую откроет путь для перевода криминальных, «черных» денег и капитала из «оффшоров» в Грузию. Это уже даже не цинизм, когда во время спектакля, поставленного под флагом прозрачности, «Грузинская мечта», проведя целую дезинформационную кампанию по прозрачности и без того прозрачного сектора, создала конкретный законопроект для отмывания в Грузии денег из самого непрозрачного пространства – «оффшоров». Это подтверждает, что, как и все государственные институции, большинство парламента превратилось в агентство быстрого обслуживания одного российского олигарха и российских интересов, а это не является тем, чего требует и заслуживает грузинский народ», - заявил Нацвлишвили.



Вместе с тем, на вопрос о том, будет ли оппозиция участвовать в постатейном обсуждении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», Нацвилишвили заявила, что есть заказ общества, чтобы власти отозвали этот законопроект.



«Главный посыл заключается в том, что власти должны отозвать «российский закон»! Наши партнеры очень четко заявили, что Грузия не может вступить в Евросоюз с «российским законом». «Российский закон» — это очень большая проблема на европейском пути Грузии, поэтому этот закон должен быть отозван, а также, вы знаете, в конце этого года предполагается принятие исторического решения о начале переговоров с Грузией о вступлении в ЕС. В условиях «российского закона» и российской власти переговоры не могут быть открыты. Поэтому важным является то, что народ сказал нет «российскому закону» и скажет нет российской власти, чтобы сохранить статус, достигнутый борьбой, трудом и очень дорогой ценой, чтобы гарантировать членство Грузии в ЕС», - заявила Нацвилишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





