

У парламента Грузии продолжается акция под названием «Нет российскому закону»

20.04.2024 20:47





На проспекте Руставели, у парламента Грузии, проходит акция молодежи под названием «Нет российскому закону».



К акции перед законодательным органом присоединились и участницы «женского марша».



Они начали свое шествие к парламенту со столичной площади Республики. Автомобильное движение на проспекте Руставели перекрыто.



Для справки, вчера молодые люди изначально собрались у здания парламента Грузии, после чего прошли маршем к Дому юстиции, а затем направились маршем до площади Героев. Они принесли там клятву, что, по их словам, является предпосылкой того, что правительство не сможет принять законопроект «О прозрачности иностранного влияния». После площади Героев акцию они завершили у парламента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





