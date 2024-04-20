

Вашадзе: Есть очень конкретное требование - отозвать закон!

20.04.2024 20:50





Сегодня есть вполне конкретное требование – отозвать закон, а также должны быть привлечены к ответу правоохранители, которые совершили противоправные действия против митингующих и вели себя как мародеры, - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе по завершении встречи, организованной «Европейской парадигмой».



По его оценке, правящая партия, инициировав и предложив законопроект «О прозрачности иностранного влияния», сделала шаг в сторону авторитаризма, основная цель которого, по его мнению, изолировать страну от западного мира.



«Иванишвили понял, что проиграет эти выборы, люди хотели перемен, он же решил сделать шаг к авторитаризму, приняв этот закон и изолировав страну от западного мира. Мы можем потерять статус кандидата и безвизовый режим. И для этого, если ему понадобится, он не откажется и от российской поддержки. Это сценарий, который он создал для самого себя. Иванишвили заработал много денег в России, но он не сможет перенести сюда Россию. Этими людьми написано 11 российских статей, цель которых – сбить Грузию с пути европейской интеграции. Аргументация Путина и аргументация Мдинарадзе и Кобахидзе написаны одной рукой. Символом разложения в Грузии сегодня является Гарибашвили. Ему ли произносить слово «прозрачность», этому коррумпированному мошеннику», - заявил Георгий Вашадзе.



Георгий Вашадзе, помимо законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», также сказал и об отчете Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии за 2023 год и отметил, что после смены власти СГБ канет в советское прошлое.





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