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Вашадзе: Правительство надо сменить, независимо от того, примут закон или нет
20.04.2024 21:00
Лично я поддерживаю формирование общего оппозиционного фронта, но и сделаю все, чтобы это произошло, — заявил об этом лидер партии «Стратегия Агмашенебели»Георгий Вашадзе.
По его словам, правительство нужно сменить, и менять его должны все вместе.
«Российский закон пройдет через парламент, примут его или нет, цели это не меняет. Правительство нужно сменить, и менять правительство мы должны все вместе, единой силой, партийные или беспартийные, общественные деятели, представители культуры или спорта. Поэтому мы все должны взяться за руки и двигаться вперед к великой победе, таков сегодня заказ общества», — сказал Вашадзе.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил вчера, что в решающий момент для страны главным заказом народа является единство. По его словам, единство, прежде всего, означает единый список оппозиции на выборах.
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