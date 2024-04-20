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В Тбилиси состоялся женский марш от площади Республики к парламенту
20.04.2024 21:14
По словам организаторов, они выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и таким образом выражают поддержку тем молодежным организациям, которые собираются снова протестовать перед парламентом.
Участники марша прошли от площади Республики к законодательному органу власти, где вечером присоединятся к участникам запланированного митинга.
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