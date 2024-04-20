

В Тбилиси состоялся женский марш от площади Республики к парламенту

20.04.2024 21:14





По словам организаторов, они выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и таким образом выражают поддержку тем молодежным организациям, которые собираются снова протестовать перед парламентом.



Участники марша прошли от площади Республики к законодательному органу власти, где вечером присоединятся к участникам запланированного митинга.







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