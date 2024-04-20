

Софо Джапаридзе: Предложение Михаила Саакашвили является большой ответственностью

20.04.2024 23:16





Предложение Михаила Саакашвили – это очень большая ответственность для меня, это очень большая ответственность для нашей команды и избирателей, я думаю, что борьба будет до конца, все происходит скоординировано, мы будем бороться вместе — заявила личный представитель бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе.



Как отметила Джапаридзе, она разделяет позицию Михаила Саакашвили о том, что альтернативы единству нет.



«Вместе мы должны победить бедность, российский режим, вместе мы должны создать рабочие места, европейскую систему здравоохранения, европейскую систему образования в стране. Мы должны вместе раз и навсегда вытащить нашу страну из крупнейшего кризиса. Михаил Саакашвили был, есть и всегда будет незаменимым лидером Единого национального движения. Его участие имеет решающее значение», — сказал Джапаридзе.



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к «Национальному движению» с просьбой избрать его председателем правления партии, а Софо Джапаридзе — его заместителем и номером один в избирательном списке.







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