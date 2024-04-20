

Участники митинга не смогли встретиться с президентом

20.04.2024 23:31





Участники митинга в ТБилиси пришли к резиденции президента Грузии, где планировали встретиться с Саломе Зурабишвили, но встреча не состоялась.



Ранее они заявили, что собираются засвидетельствовать свое почтение президенту, в том числе за наложение вето на законопроект.



В данный момент участники митинга также направляются к офису «Грузинской мечты».







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