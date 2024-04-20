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Участники митинга не смогли встретиться с президентом


20.04.2024   23:31


Участники митинга в ТБилиси пришли к резиденции президента Грузии, где планировали встретиться с Саломе Зурабишвили, но встреча не состоялась.

Ранее они заявили, что собираются засвидетельствовать свое почтение президенту, в том числе за наложение вето на законопроект.

В данный момент участники митинга также направляются к офису «Грузинской мечты».


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