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Участники митинга не смогли встретиться с президентом
20.04.2024 23:31
Участники митинга в ТБилиси пришли к резиденции президента Грузии, где планировали встретиться с Саломе Зурабишвили, но встреча не состоялась.
Ранее они заявили, что собираются засвидетельствовать свое почтение президенту, в том числе за наложение вето на законопроект.
В данный момент участники митинга также направляются к офису «Грузинской мечты».
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