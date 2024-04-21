

Майкл Галлер: «Грузинская мечта» и их крестный Иванишвили действительно на неверном пути

21.04.2024 13:15





Власть Грузии, ее правящая партия «Грузинская мечта» и их крестный Иванишвили действительно на неверном пути, - пишет европарламентарий Майкл Галлер в соцсети X.



По его словам, у общества есть шанс на следующих выборах.



«Я достаточно уверен, что у общества, которое проводит протестные акции, есть шанс объединить силы и организовать надежную проевропейскую альтернативу к следующим выборам!», - написал Галлер.





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