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Майкл Галлер: «Грузинская мечта» и их крестный Иванишвили действительно на неверном пути
21.04.2024 13:15
Власть Грузии, ее правящая партия «Грузинская мечта» и их крестный Иванишвили действительно на неверном пути, - пишет европарламентарий Майкл Галлер в соцсети X.
По его словам, у общества есть шанс на следующих выборах.
«Я достаточно уверен, что у общества, которое проводит протестные акции, есть шанс объединить силы и организовать надежную проевропейскую альтернативу к следующим выборам!», - написал Галлер.
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