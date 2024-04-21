

Нацвилишвили: О том, что Грузия не готова к ЕС, говорят только двое - Россия и «Мечта»

21.04.2024 15:57





Выступает спикер правящей партии и говорит, что Грузия не готова к Евросоюзу - это говорят только двое - Россия и «Мечта» - заявила одна из лидеров партии «Лело», депутат Анна Нацвилишвили.



Таким образом она отреагировала на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили, который отметил, что «сегодня мы не готовы стать страной-членом Евросоюза», кроме того «и ЕС не готов к расширению».



«ЕС принял историческое решение и открыл дверь для расширения - для Грузии. Канцлер Германии объявил о новой геополитической реальности «ЕС от Лиссабона до Тбилиси». Эту реальность построил своей борьбой грузинский народ – в том числе, мартовской борьбой, и при этом выступает спикер правящей партии и говорит, что Грузия не готова к Евросоюзу!



Это говорят только двое - Россия и «Мечта», все остальные поддерживают историческое расширение и работают для него. Так к чему же готова Грузия по мнению «Мечты»?!



К тому, чтобы, чтобы российские олигархи перенесли сюда криминальные деньги из офшоров и страна превратилась в прачечную для этих денег (этот закон приняли вместе с российским законом), а если кто-то поднимет голос по этому поводу и выступит против, то заставят замолчать российским законом.



Мечта олигарха в том, что готовы к этому сценарию, мы видим, но на это не согласен народ, народ, которому принадлежит эта страна!», - отметила Нацвлишвили.





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