

Глава Минздрава Грузии встретился с главой грузинского офиса ВОЗ

21.04.2024 16:19





Министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился с главой офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Грузии Сильвиу Доменте.



По информации Минздрава, стороны отметили тесное сотрудничество между Всемирной организацией здравоохранения и министерством, в результате чего в Грузии был реализован ряд успешных проектов.



На встрече также обсуждались вопросы дальнейшего повышения доступности медицинских услуг и лекарств для населения, вопросы здравоохранения и климата, пропаганды здорового образа жизни.



По словам Михаила Сарджвеладзе, Всемирная организация здравоохранения является надежным другом и партнером Грузии.







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