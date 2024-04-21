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Глава Минздрава Грузии встретился с главой грузинского офиса ВОЗ
21.04.2024 16:19
Министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился с главой офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Грузии Сильвиу Доменте.
По информации Минздрава, стороны отметили тесное сотрудничество между Всемирной организацией здравоохранения и министерством, в результате чего в Грузии был реализован ряд успешных проектов.
На встрече также обсуждались вопросы дальнейшего повышения доступности медицинских услуг и лекарств для населения, вопросы здравоохранения и климата, пропаганды здорового образа жизни.
По словам Михаила Сарджвеладзе, Всемирная организация здравоохранения является надежным другом и партнером Грузии.
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