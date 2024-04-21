

На территории бывшего ипподрома будут построены небоскребы

21.04.2024 17:11





На территории бывшего ипподрома в Сабурталинском районе Тбилиси планируют построить многофункциональный жилой комплекс, сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Новый владелец участка площадью более 80 тыс. кв. м, компания «Централ Парк Авеню», уже начала процедуры в мэрии.



«Централ Парк Авеню» существует с сентября 2023 года. Директор фирмы Васил Пхакадзе управляет девелоперской компанией «Биограф», принадлежащей Wissol Group.



Согласно описанию, в лесопарке рядом с ипподромом построят семь многоэтажных зданий. Самое высокое из них будет 79-этажным, самое низкое – 21-этажным. Условно комплекс разделен на две части. В одной будут сосредоточены жилые дома, коммерческие и офисные помещения. В другой – торгово-досуговые, развлекательные, спортивные пространства.



Автор проекта – испанская архитектурная компания Chapman Taylor.



Сейчас территория, где планируется строительство, носит статус рекреационной зоны. «Централ Парк Авеню» уже затребовала изменения функциональной области.



Незадолго до парламентских выборов осенью 2020 года мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил, что на территории бывшего ипподрома появится центральный парк – по типу нью-йоркского. Проект начали при поддержке фонда «Карту» основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили.



Парк должны были достроить два года назад. Спустя почти четыре года проект все еще не реализован. Некогда самая популярная рекреационная зона грузинской столицы перекопана и огорожена забором. За ним находится небольшое количество спецтехники.



Активисты подали в суд против мэрии два иска. Они считают, проект парка фикцией, а строительные работы на территории ипподрома незаконными.



Урбанист Цира Элисашвили считает, что столичные власти решили развивать территорию «в соответствии с интересами одной компании».



«79-этажный корпус означает, как минимум, 240-метровое здание. [Гостиница] Biltmore 137 метров, то есть речь идет о размерах в два раза больше. Это решение не на пользу города… Это также означает, что т.н. Центральный парк будет внутренним двором для этого нового микрорайона», — сказала Элисашвили.



Депутат тбилисского сакребуло (горсовета) от оппозиционной партии «Лело» Саба Буадзе назвал проект жилого комплекса «продолжением урбанистического геноцида». Он считает, что строительство приведет к «серьезному хаосу и коллапсу» в и без того перегруженном транспортом районе.



«На этом месте уже строится большой жилой комплекс. Добавление нового объема уничтожит ценнейшее рекреационное пространство и усугубит транспортную ситуацию» , — заявил Буадзе Радио Свобода.



Одновременно он поясняет, что пока проектную документацию рассматривает урбанистская комиссия. Прежде чем запросить у мэрии разрешение на строительство, заказчикам предстоит разработать и согласовать план регулирования застройки.



Источник: Новости - Грузия

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