

Власть начинает всенародное обсуждение конституционных изменений «против ЛГБТ-пропаганды»

21.04.2024 17:58





Правящая команда начинает всенародное обсуждение конституционных изменений, подготовленных против т.н. ЛГБТ-пропаганды.



Проект конституционного закона будет обсуждаться 22 апреля в Кутаиси.



В ближайшие дни комиссия по всенародному обсуждению проведет обсуждения в Амбролаури, Озургети, Батуми, Зугдиди и Местии.



Комиссию возглавит председатель парламента Шалва Папуашвили. В ее состав входят члены парламента: Мамука Мдинарадзе, Рати Ионатамишвили, Ираклий Шатакишвили, Мака Бочоришвили, Анри Оханашвили, Давид Матикашвили, Саломе Курасбедиани, Тенгиз Шарманашвили, Созар Субари, Фридон Инджия и Шалва Кереселидзе. Еще одним членом комиссии по всенародному обсуждению является заместитель руководителя кабинета председателя парламента Нино Шавгулидзе.



Конституционную инициативу, подготовленную «против ЛГБТ пропаганды» подписали 83 депутата большинства.



По их инициативе в парламент внесен проект изменений в действующую конституцию, а также проект конституционного закона - «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



Планируемыми изменением в самой Конституции будет скорректирована статья 30 Конституции, касающаяся брака, прав матерей и детей. С учетом проекта, в указанную статью добавляется новый пункт следующего содержания: «Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии».



Что касается проекта конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», то он состоит из восьми пунктов и предусматривает введение ряда ограничений и запретов.





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