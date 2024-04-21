Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Власть начинает всенародное обсуждение конституционных изменений «против ЛГБТ-пропаганды»


21.04.2024   17:58


Правящая команда начинает всенародное обсуждение конституционных изменений, подготовленных против т.н. ЛГБТ-пропаганды.

Проект конституционного закона будет обсуждаться 22 апреля в Кутаиси.

В ближайшие дни комиссия по всенародному обсуждению проведет обсуждения в Амбролаури, Озургети, Батуми, Зугдиди и Местии.

Комиссию возглавит председатель парламента Шалва Папуашвили. В ее состав входят члены парламента: Мамука Мдинарадзе, Рати Ионатамишвили, Ираклий Шатакишвили, Мака Бочоришвили, Анри Оханашвили, Давид Матикашвили, Саломе Курасбедиани, Тенгиз Шарманашвили, Созар Субари, Фридон Инджия и Шалва Кереселидзе. Еще одним членом комиссии по всенародному обсуждению является заместитель руководителя кабинета председателя парламента Нино Шавгулидзе.

Конституционную инициативу, подготовленную «против ЛГБТ пропаганды» подписали 83 депутата большинства.

По их инициативе в парламент внесен проект изменений в действующую конституцию, а также проект конституционного закона - «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».

Планируемыми изменением в самой Конституции будет скорректирована статья 30 Конституции, касающаяся брака, прав матерей и детей. С учетом проекта, в указанную статью добавляется новый пункт следующего содержания: «Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии».

Что касается проекта конституционного закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», то он состоит из восьми пунктов и предусматривает введение ряда ограничений и запретов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна