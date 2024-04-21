

Протест против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» продолжается

21.04.2024 22:04





Протест против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» продолжается.



Граждане снова собрались у законодательного органа.



Участники акции сегодня проведут шествие от законодательного органа к Верховному суду, а с завтрашнего дня протест продолжится в различных университетах.



Как поясняют организаторы акции, студенты проведут встречи и дискуссии по поводу законопроекта, в том числе обсуждения пройдут во дворах университетов.



Для справки, акции - «Нет российскому закону» против инициированного «Грузинской мечтой» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» начались в Тбилиси 15 апреля, после того как юридический комитет парламента приступил к рассмотрению законопроекта. Законопроект был принят парламентом Грузии в первом чтении 17 апреля на фоне протестов и резкой критики.





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