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Серги Капанадзе о заявлении Гарибашвили: Это открытый отказ от европейского курса


21.04.2024   22:11


«Грузинская мечта» и Иванишвили сами не готовы к Евросоюзу и не хотят, поэтому мы не должны дать им возможности изменить курс страны, - отмечает основатель аналитического центра GRASS Серги Капанадзе.

Капанадзе откликается на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили, согласно которому «сегодня мы не готовы стать страной-членом Евросоюза», а «ЕС также не готов к расширению».

По мнению Капанадзе, это заявление является открытым отказом от европейского курса.

«Гарибашвили: «Статус кандидата был пиком» «Следующий шаг – вступление в Евросоюз». «Мы не готовы к членству».

Это открытый отказ от европейского курса.

В действительности: следующий шаг – начало переговоров с Евросоюзом, а этого не произойдет, если российский закон будет принят и 9 пунктов не будут выполнены;

Статус кандидата был только началом, и тот «подарили» в силу геополитических обстоятельств и проевропейскости грузинского народа, а не действий «Грузинской мечты»;

«Грузинская мечта» и Иванишвили сами не готовы к Евросоюзу и не хотят. Поэтому мы не должны дать им возможности изменить курс страны. Это сейчас самое главное, а не принятие/непринятие закона.

В этом году у нас будет шанс на это. Потом уже нет. Все ясно, как день. Я надеюсь, что подавляющее большинство жителей этой страны понимают это», - отмечает Капанадзе.


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