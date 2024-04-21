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Серги Капанадзе о заявлении Гарибашвили: Это открытый отказ от европейского курса
21.04.2024 22:11
«Грузинская мечта» и Иванишвили сами не готовы к Евросоюзу и не хотят, поэтому мы не должны дать им возможности изменить курс страны, - отмечает основатель аналитического центра GRASS Серги Капанадзе.
Капанадзе откликается на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Гарибашвили, согласно которому «сегодня мы не готовы стать страной-членом Евросоюза», а «ЕС также не готов к расширению».
По мнению Капанадзе, это заявление является открытым отказом от европейского курса.
«Гарибашвили: «Статус кандидата был пиком» «Следующий шаг – вступление в Евросоюз». «Мы не готовы к членству».
Это открытый отказ от европейского курса.
В действительности: следующий шаг – начало переговоров с Евросоюзом, а этого не произойдет, если российский закон будет принят и 9 пунктов не будут выполнены;
Статус кандидата был только началом, и тот «подарили» в силу геополитических обстоятельств и проевропейскости грузинского народа, а не действий «Грузинской мечты»;
«Грузинская мечта» и Иванишвили сами не готовы к Евросоюзу и не хотят. Поэтому мы не должны дать им возможности изменить курс страны. Это сейчас самое главное, а не принятие/непринятие закона.
В этом году у нас будет шанс на это. Потом уже нет. Все ясно, как день. Я надеюсь, что подавляющее большинство жителей этой страны понимают это», - отмечает Капанадзе.
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