

Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства ужесточает контроль за вырубкой самшита

22.04.2024 11:02





Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства ужесточает контроль за вырубкой самшита.



По информации министерства, срезание, выкорчевывание или повреждение ветвей самшита является наказуемым деянием.



Сумма санкции увеличена и включает штраф от 500 до 2000 лари. Если ущерб, причиненный окружающей среде, превышает 1000 лари, дело квалифицируется как уголовное. Добывать самшит можно только из частных питомников и искусственно возделываемых плантаций на основании соответствующего сертификата происхождения, выданного органом местного самоуправления.



Национальное лесное агентство с 2016 года проводит комплексные мероприятия в поврежденных самшитовых рощах на управляемой ими лесной территории, которые, кроме борьбы с вредителями и болезнями, включают также мероприятия по сохранению видов. Важно, что в результате реализованных за эти годы мер численность вредителей резко сократилась.





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